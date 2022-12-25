CANLI ANLATIM: Galatasaray 2-0 İstanbulspor

25 Aralık 2022 Pazar, 18:01

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan K. Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.

Canlı | Galatasaray 2-0 İstanbulspor

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

38' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Mertens'in arka direğe ortaladı. Fredrik Midtsjö'nün içeri çevirdiği topu Gomis çizgi üzerinde ağlarla buluşturdu.

37' GOL | Bafetimbi Gomis, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

23' Orta alanda Gomis, Melih'e faul yaptı. Top İstanbulspor'da.

21' Mertens'in ön direğe gönderdiği topu Gomis arka direğe attı. Kerem topa yetişemedi, aut.

20' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortaladı. Savunma topu karşıladı. Kazımcan'ın uzaktan yaptığı sert vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

19' Sağ köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Mertens ortaladı. Savunma topu kornere çeldi.

18' Gomis ile çok iyi bir duvar pası yapan Mertens sağdaki Boey'e bıraktı. Onun içeriye çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı.

16' Gomis'in ceza sahası içinde yaptığı vuruş direğe çarpıp oyun alanına geldi. Dönen topu savunma kornere gönderdi. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Fransız golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15' GOL | Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydediyor.

9' Melih Kabasakal'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

9' Sakatlığı bulunan Mauro Icardi maçı tribünden takip ediyor.

8' İstanbulspor'da Melih Kabasakal bir sakatlık geçiriyor.

7' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşu Sacha Boey ortaladı. Savunma uzaklaştırdı topu.

7' Mertens sağ taç çizgisi yakınlarında yerde kaldı. Galatasaray'da yan top şansı.

3' Tuncer Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunu Michael Ologo vurdu ama top üstten auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

EKSİKLER

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.