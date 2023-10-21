Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:04

Güncelleme: 21.10.2023 - 20:55

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

CANLI ANLATIM | Galatasaray 2-1 Beşiktaş

85' Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan alındı. Ndombele ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

84' Galatasaray'da Cedric Bakambu sarı kart gördü.

83' Beşiktaş'ta Ante Rebic, Tayfur Bingöl'ün yerine oyuna dahil oldu.

83' GOL | Mauro Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi.

81' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön bölgede Torreira kafayla vurdu. Kaleye giden top Amir Hadziahmetovic'in eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

78' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

77' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Kerem'in ayağına vuran Masuaku'ya sarı kart gösterdi.

75' SON ANDA! Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında Boey, arka direkte topu kornere yolladı.

69' GOL | Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolluyor.

65' Sarı-kırmızılılarda Tete ve Zaha oyundan çıktı. Oyuna giren isimler Barış Alper Yılmaz ve Mertens.

64' İtirazları sonucu Beşiktaş teknik sorumlusu Burak Yılmaz, sarı kart gördü.

64' PENALTI İPTAL! Halil Umut Meler, pozisyonun dışarıda olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal etti.

62' Beşiktaş geriden oyun kurmak isterken baskısı sonucu araya giren Lucas Torreira, Amir Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58' Sol kanattan hızla ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Amir Hadziahmetovic'un müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, rakibinin formasını çeken Amir Hadziahmetovic'e sarı kart gösterdi.

46' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Baktiyor Zaynutdinov oyundan alınırken Alex Oxlade-Chamberlain ile Arthur Masuaku oyuna dahil oldu.

45' Tete'nin ceza sahası dışından sert şutunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.

45' İlk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

41' Çok adamla gelen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes uzaktan kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

32' Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

30' KIRMIZI! Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

26' GOL | Savunmasında bir türlü topu uzaklaştıramayan Beşiktaş'ta topu alan Icardi kafasıyla arkadaşına göndermek istedi. Colley'e çarpan topu önünde bulan Icardi, yerden vuruşuyla Mert Günok'u geçerek topu ağlara yolladı.

23' ÇOK NET! Amartey'in uzaklaştıramadığı topta araya giren Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi. Mert Günok bu pozisyonda başarılı oldu.

19' Galatasaray'da hızlı çıkmak isteyen Tete, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Tayfur Bingöl sarı kart görüyor.

18' DİREK! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur'un kafası direkten oyun alanına döndü.

17' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Davinson Sanchez ve Daniel Amartey'e sarı kart gösterdi.

15' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan uçarak kafayla vurdu. Mert Günok topa başarılı şekilde sahip oldu.

7' KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Angelino sol kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşı pozisyonda şutunu çeken Angelino, Mert'i geçemedi. Mert'ten seken top kaleye yöneldi. Beşiktaşlı oyuncular topu çizgiden çıkardı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

354. DERBİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

ALİ SAMİYEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE 300.MAÇ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.

"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.