CANLI ANLATIM: Galatasaray 2-1 Konyaspor

16 Eylül 2022 Cuma, 18:43

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.

Nef Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.

Canlı | Galatasaray 2-1 Konyaspor

82' | GOL Calvo'nun kendi kalesine attığı gol ile Galatasaray öne geçti.

69' Konyaspor'da Francisco Calvo, Muslera'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

68' Galatasaray'da Yunus, Domagoj Pavicic'i düşürdü, faul.

67' Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Oliveira ortaladı. Kaleci Sehic yumruklarıyla uzaklaştırdı.

66' Patrick van Aanholt'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş kaleci Sehic'de kaldı.

62' Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Mertens oyundan çıktı. Icardi ve Yusuf Demir oyunda.

54' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Muhammet Demir kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.

53' Konyaspor'da Zymer Bytyqi soldan ceza sahasına girmek istedi ama savunmada Nelsson topu kornere çeldi.

52' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

47' Galatasaray'da Torreira, yay üzerindeki Mertens'i düşündü ama Mertens Konyaspor savunmasını geçemedi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

44' MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ! Sağdan ceza sahasına gönderilen topta Soner Dikmen gelişine iyi vurdu. Muslera net gol şansına izin vermedi.

43' Okan Buruk, yeni transfer Mauro Icardi'yi ısınmaya gönderdi.

27' YİNE DİREK! Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.

26' Orta alanda Mertens, Amir Hadziahmetovic'i düşürdü. Konyaspor duran top kazandı.

25' Sergio Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği topu Mertens indirdi. Gomis'in vuruşu savunmadan döndü.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus'un soldan ceza sahasına gönderdiği topa Boey vurdu top yandan az farkla auta gitti.

23' NET FIRSAT! Emin hatasıyla karşı karşıya kalan Muhammet Demir solundaki Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Onun vuruşu üst direkten geri geldi.

17' Endri Çekiçi, savunma arkasına atılan topta Muhammet'i topla buluşturmak istedi ama top hızlı, aut.

16' Konyaspor'da Endri Çekiçi ceza sahası dışından nefis vurdu ve topu ağlara göndererek takımı adına beraberliği yakaladı.

15' | GOL Endri Çekiçi, Konyaspor'un beraberlik sayısını kaydetti.

10' İlk 10 dakikaya Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle giriliyor.

9' Konyaspor'da Endri Cekici ceza sahası dışından sol ayağıyla şansını denedi ama top yandan auta gitti.

8' Galatasaray'da Sergio Oliveira bu sezon Süper Lig'in en erken golünü attı.

7' Maç hızlı başladı. Sağdan Yunus'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma Gomis'ten önce müdahale etti.

2' | GOL Sergio Oliveira, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Sağdan Sacha Boey topu Paz'dan kurtardı ve ceza sahası içindeki Sergio Oliveira'ya bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

EKSİKLER

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

GOLLER GOMIS VE KEREM'DEN

Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.

İKİ TAKIM 43. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 27 golle karşılık verdi.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.