CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Antalyaspor
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. TSİ 19:00'da başlayan zorlu mücadele ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Antalyaspor: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel.
CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Antalyaspor
33' Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topa Mertens, hareketlendi. Kaleci Helton tehlikeyi sezdi ve topu aldı.
27' Icardi'nin pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına girmek isteyen Rashica'nın pozisyonunu Ömer Toprak bozdu.
23' Torreira'nın kazandığı top bir anda Kerem'in önüne geldi. Kerem'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
21' Mertens'in savunma arkasına aşırttığı top Icardi için hızlı. Icardi zor pozisyonda uzak köşeyi düşündü ama top az farkla auta gitti.
19' Antalyaspor'da Shoya Nakajima yine savunma arkasına sarktı ama Muslera zamanında çıktı ve topu uzaklaştırdı.
18' Antalyaspor'da Sam Larsson'un kale önünde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
15' Milot Rashica, Güray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul. Güray Vural bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
14' Ön alanda yapılan baskıyla kazanılan topu Sergio, Icardi'ye bıraktı. Karambolde Kerem, Sherel Floranus'a faul yaptı.
10' Antalyaspor'da Shoya Nakajima, Muslera'nın önde olduğunu görünce orta sahadan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.
4' Sacha Boey'in yay üzerinde sol ayağıyla kaleye gönderdiği top uzak direğin dibinden auta gitti.
1' Zorlu mücadele Ali Şansalan'ın işareti ile başladı.
EKSİKLER
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek.
Antalyaspor'da Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
54. KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY SON 13 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
RESMİ MAÇLARDA 11, SÜPER LİG'DE 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.
Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.
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