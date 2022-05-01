CANLI ANLATIM: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor (20.30)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayımlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Demir Grup Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.
GALATASARAY İLE SİVASSPOR 32. RANDEVUDA
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.
GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
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