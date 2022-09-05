CANLI ANLATIM: Galatasaray - Gaziantep FK

05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:42

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo