CANLI ANLATIM: Galatasaray - Gaziantep FK
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Saat 21.00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo
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