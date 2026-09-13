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CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Kocaelispor | Süper Lig 5. Hafta Mücadelesi

CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Kocaelispor | Süper Lig 5. Hafta Mücadelesi

13.09.2026 19:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Kocaelispor | Süper Lig 5. Hafta Mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Gonçalo, Aye.

Canlı | Galatasaray 0-0 Kocaelispor

14' GOL İPTAL | Galatasaray'ın bulduğu gol kaleciye faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

12' GOL | Deniz Gül'ün attığı gol ile Galatasaray öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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