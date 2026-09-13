CANLI ANLATIM: Galatasaray 0-0 Kocaelispor | Süper Lig 5. Hafta Mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Gonçalo, Aye.
Canlı | Galatasaray 0-0 Kocaelispor
14' GOL İPTAL | Galatasaray'ın bulduğu gol kaleciye faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.
12' GOL | Deniz Gül'ün attığı gol ile Galatasaray öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.