CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Beşiktaş (16.00)

25 Aralık 2022 Pazar, 15:04

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak. 25 Aralık Pazar günü Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Nkoudou, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gole engel olamadı.

Oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK, seyirci avantajını kullanıp rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.