CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Fenerbahçe

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:04

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 19:37

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan. AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapıyor.

Canlı | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

32' Sol kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Szalai topu kafayla indirdi ancak Ertuğrul araya girerek topu uzaklaştırdı.

31' Sol kanatta topla buluşan Crespo, Jevtovic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar faul.

30' Altay Bayındır, sol kanattaki Alioski'ye uzun bir pas göndermek istedi. Top doğrudan taca gitti.

25' Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan, arka direkteki Emre Mor'a ortaladı. Papy Djilobodji, göğüs pasıyla kalecisi Günay Güvenç'e döndü.

24' Gaziantep FK gole yaklaştı! Maxim'in ortasında Sagal kafayı vurdu. Altay güçlükle kornere çeldi.

23' Bu kez de Sagal, Samet'in müdahalesi ile sol kanatta yerde kaldı. Karar yine faul.

22' Fenerbahçe gole yaklaştı! Paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrası top Valencia'nın önüne sekti, Valencia'nın volesi yandan auta gitti.

21' Sağ kanatta topu önüne almak isteyen Ferdi, Sagal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

20' Pozisyonun ardından hakem Mustafa Kürşad Filiz'e itirazlarda bulunan Maxim sarı kart gördü.

19' Orta alanda topla buluşan Ezgjan Alioski, Joao Figueiredo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

17' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Köşe vuruşu sonrası kafalardan seken topa Batshuayi kale ağzında ayak uzattı. Günay topu kornere çeldi.

16' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Emre Mor çalımlarla ilerleyerek arka direkteki Batshuayi'ye oynamak istedi. Son anda savunma araya girdi.

15' Mert Hakan, sağ kanattan koşu gösteren Ferdi'yi görmek istedi ancak top doğrudan taca gitti.

14' Orta alanda topla buluşan Stelios Kitsiou'nun Mert Hakan'a yaptığı müdahale sonrası Fenerbahçe lehine faul düdüğü çaldı.

13' Attila Szalai, savunma arkasına hareketlenen Batshuayi'ye uzun bir top göndermek istedi. Kaleci Günay topu kontrol etti.

12' Lazar Markovic, ceza alanına girerken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar devam.

11' Sol kanatta topla buluşan Emre Mor, Stelios Kitsiou ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Karar devam.

10' Enner Valencia, bu GOL ile birlikte ligdeki 14. golüne ulaştı.

9' Crespo'nıun uzun pasında Gaziantep FK savunmasının hatasından yararlanarak araya giren Valencia, topu boş ağlara gönderdi.

8' GOL | Fenerbahçe Enner Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçiyor.

7' Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert H., Emre, Valencia, Batshuayi

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydin maç kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile Joao Pedro'nun yanı sıra cezalı İrfan Can kadroda yer alamayacak. Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

7. KEZ KARŞI KARŞIYA

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Süper Lig'de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi.

2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu.

Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi.

Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanmayı başardı.

SON 13 MAÇTA 1 GALIBIYET

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM SINIRDA

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

Gaziantep'te ise Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor.

Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.