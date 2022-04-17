CANLI ANLATIM: Giresunspor 0-0 Beşiktaş

17 Nisan 2022 Pazar, 19:27

Canlı | Giresunspor 0-0 Beşiktaş

19' Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

10' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

5' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Michy Batshuayi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1' Mücadele hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle başlıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşıyor. 20.30'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Sergio, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi