CANLI ANLATIM: Giresunspor - Fenerbahçe
spot: Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek'in yönetecek.
İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi
LİGDE 2. SIRADA
Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
SINIRDA 5 İSİM
Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
16. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.
KADIKÖY'DE DE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı
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