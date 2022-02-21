CANLI ANLATIM: Göztepe 1-1 Galatasaray

21 Şubat 2022 Pazartesi, 18:56

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Canlı | Göztepe 1-1 Galatasaray

45' Karşılaşmanın ilk yarısı eşitlikle sonuçlandı.

45' GOL - N'diaye, penaltıdan kaydettiği golle Göztepe'ye beraberlik sayısını kazandırıyor.

35' Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Inaki Pena çift yumrukla topu uzaklaştırıyor.

28’ Halil Akbunar'ın pasında Franco Di Santo, altıpasın solundan şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

19’ Galatasaray'da ceza sahası dışından topu alan Mustafa Muhammed bekletmeden kaleye gönderdi, top doğrudan kaleci İrfan'ın üzerine gitti.

3' GOL - Victor Nelsson, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

59 MAÇIN 34'ÜNÜ GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo

Galatasaray: Pena, Omar, Taylan, Kerem, Babel, Mostafa, Erick, Ömer, Nelsson, Marcao, Halil