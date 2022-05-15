Beşiktaş evine mutlu dönüyor! Göztepe 0-2 Beşiktaş

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:44

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş, 19. dakikada Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 27. dakikada Cyle Larin ile ilk golünü buldu. 32. dakikada Josef de Souza farkı 2'ye çıkardı. Josef, 37. dakikada Berkan Emir'e yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü.

Göztepe'de ise Adis Jahovic, Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası VAR uyarının ardından 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon ilk defa üst üste 2 deplasman maçını kazanan Beşiktaş, puanını 58 yaptı. Evinde oynadığı son 7 maçı kaybeden Göztepe, 28 puanda kaldı.

Beşiktaş, sezonu Konyaspor ile evinde oynayacağı maçla tamamlayacak. Göztepe ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Göztepe 0-2 Beşiktaş

90+1' Göztepe'de Ege, Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde uzak köşeyi düşündü ancak Emre Bilgin gole izin vermedi.

82' Oyun yeniden hareketlendi. Göztepe'de Ege, arka direğe harika bir top kesti ancak Di Santo topa dokunamadı.

79' Sağ kanatta Berkan Emir, ceza sahasına ortaladı, savunma topu karşıladı. Dönen topu Ege tekrar doldurdu ancak top kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

74' Göztepe'de Adis Jahovic, rakip ceza sahası içinde Necip'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Adis Jahovic gördüğü kırmızı kartla çok sinirlendi ve Beşiktaş yedek kulübesiyle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

73' Orta alanda topu kazanan Kenan, savunma arkasına sarkan Batshuayi'yi düşündü ancak savunmada Kerim tehlikeyi önledi.

67' Göztepe'de ceza sahası dışında topla buluşan David Tijanic, ceza sahası dışından şansını denedi ancak kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

58' Sol kanatta topla buluşan Jahovic, son çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54' Sağ kanatta topla buluşan Kerim Alıcı pas tercihini yanlış kullanınca Beşiktaş savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.

47' Sol kanattan son çizgiye inen Berkan, içeriye sert çevirdi ancak kaleci Emre uzandı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+4' Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

43' Franco Di Santo'nun pasında Murat Paluli, ceza alanı sağ çaprazından şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

36' Beşiktaş 9 kişi kalıyor! Josef De Souza, Berkan Emir'e yaptığı sert faulün ardından hakem Ümit Öztürk sarı kartını gösteriyor. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Ümit Öztürk, sarı kartı iptal ederek Josef De Souza'ya kırmızı kartını gösteriyor.

32' GOL! Beşiktaş, Josef De Souza'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Emirhan İlkhan'ın sağ çaprazdan ortasında Francisco Montero, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol ettikten sonra pasını penaltı noktasına doğru Josef De Souza'ya çıkarıyor. Josef De Souza, sol ayağıyla yerden gelişine vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

27' GOL! Beşiktaş, Cyle Larin'in golüyle öne geçiyor. Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Rachid Ghezzal geçiyor. Rachid Ghezzal'ın vuruşunda barajdan seken top ceza alanı içinde Cyle Larin'e geliyor. Cyle Larin, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturuyor.

19' Beşiktaş'ta 2. sarı karttan kırmızı kart gören isim Valentin Rosier.

12' Beşiktaş'ta zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Welinton Silva sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Necip Uysal'a bırakıyor.

8' Rachid Ghezzal'ın sol kanattan ortasında Cyle Larin'den önce kaleci Arda Özçimen kalesinden çıkarak topa sahip oluyor.

3' Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

1' Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor.