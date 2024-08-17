CANLI ANLATIM: Göztepe - Fenerbahçe CANLI YAYIN

Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'e geri dönen Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 20:51
CANLI ANLATIM: Göztepe - Fenerbahçe CANLI YAYIN
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANLA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Göztepe: Arda, Heliton, Kubilay, Dennis, Miroshi, Doğan, Koray, Nielsen, Djalma, Romulo, Isaac

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko, En-Nesyri


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