CANLI ANLATIM: Göztepe - Fenerbahçe CANLI YAYIN
Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'e geri dönen Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.
FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANLA BAŞLADI
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.
İŞTE 11'LER
Göztepe: Arda, Heliton, Kubilay, Dennis, Miroshi, Doğan, Koray, Nielsen, Djalma, Romulo, Isaac
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
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