Canlı Anlatım: Hatayspor 0-0 Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’u ağırlıyor. 20:00’de başlayan mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr’de.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u konuk ediyor.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
Canlı | Hatayspor 0-0 Trabzonspor
12' Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, penaltı atışından yararlanamadı.
6' Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.
Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.
İLK 11’LER
Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny
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