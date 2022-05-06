Canlı Anlatım: Hatayspor 0-1 Trabzonspor

06 Mayıs 2022 Cuma, 19:00

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u konuk ediyor.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Canlı | Hatayspor 0-1 Trabzonspor

67' Yassine Benzia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

54' Atakaş Hatayspor takımından Yassine Benzia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47' GOL - Trabzonspor'da Djaniny takımını öne geçiren golü kaydediyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor.

45' Karşılaşmanın hakemi ilk yarıyı sona erdirdi.

36' Murat Cem Akpınar, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

21' Dylan Saint-Louis rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, penaltı atışından yararlanamadı.

6' Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligde oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hatay ekibi, 49 puanla 10. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

İLK 11’LER

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny