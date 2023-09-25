CANLI ANLATIM: Hatayspor 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Ghoulam, Burak, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Aburjania, Vindel, Lamkel
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Bardhi, Onuachu
Canlı | Hatayspor 0-1 Trabzonspor
45' Uğurcan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafayla savunma arkasına indiren Onuachu, Visca'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Bosnalı oyuncunun yerden sert şutu Ercen'in bacak arasından ağlara gitti.
44' GOL | Edin Visca, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.
41' Eren'in sol kanattan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Onuachu şut şansı yakalayamadı.
38' Orta alanda rakibine faul yapan Mendy için Hataysporlu oyuncular ikinci sarı kart itirazında bulunuyor. Hakem Burak Şeker, itirazlarda bulunan Lamkel'e sarı kart gösterdi.
37' Giorgi Aburjania'nın müdahalesiyle Trabzonspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.
35' Hatayspor üç oyuncuyla hızlı çıkmak istedi fakat Bashiru arkadaşıyla anlaşamayınca ev sahibi ekip topu kaybetti.
34' Ghoulam'ın ceza sahası içine yolladığı topu Baniya karşıladı.
33' Sol çaprazda topla ilerleyen Ghoulam, Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
31' Kullanılan serbest vuruşta Burak Öksüz kafayla topu kaleye yolladı ancak pozisyon ofsayt.
30' Batista Mendyr, orta alanda topla birlikte kaleye yönelen Bashiru'yu formasından çekti. Hakem Mendy'e sarı kart gösteriyor.
24' Ceza sahası içinde Bardhi'den topu kapan Bashiru içeri çevirdi. Topa hiçbir Hataysporlu dokunamayınca top doğrudan taca çıktı.
22' Sol kanatta rakiplerinden bir bir sıyrılan Rivas yardım gelmeyince topu kaybetti.
21' Bardhi frikikte kaleyi düşündü ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.
20' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Eren Elmalı yerde kaldı, faul.
18' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
14' Trabzonspor'da kaleci Uğurcan ayağındaki bandajı değiştirdi.
11' Hatayspor'da kafasına darbe alan Faouzi Ghoulam sakatlık yaşıyor.
9' Didier Lamkel Ze sağ çizgide topu uzaklaştırmak isteyen Mehmet Can'a faul yaptı.
8' Ghoulam'ın sol kanattan ortasını kaleci Uğurcan çift yumrukla uzaklaştırdı.
5' Visca'nın pasıyla sol kanatta çizgiye inen Eren Elmalı'nın ortasını Hatayspor savunması karşılıyor.
4' Sağ kanattan içeriye sert bir orta kesen Dele Bashiru'nun topu kaleci Uğurcan'da kaldı.
3' Edin Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta topa hareketlenen Onuachu rakibine faul yaptı.
2' Orta alanda topu kapan Rivas kaleye yönelmek isterken yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular sarı kart bekliyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Karşılaşma öncesi Trabzonspor ligde oynadığı 5 maçta 9 puan toplayarak haftaya 5. sırada girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 puanla 10. sırada girdiği haftada sezonun ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
EKSİKLER
Atakaş Hatayspor'da eksik ya da cezalı isim bulunmuyor.
Trabzonspor'da Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almayacak.
TRABZONSPOR 3. GALİBİYETİNİ İSTİYOR
Bordo mavili ekip üst üste üçüncü maçında galip gelmek istiyor.
1 Eylül'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'le geçen Trabzonspor, geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmişti.
HATAYSPOR'UN TEK GALİBİYETİ VAR
Trabzonspor'la tarihinde 14 Süper Lig maçına çıkan Hatayspor 1 galibiyet alabildi.
Bahsi geçen karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor, Trabzonspor'u Ocak 2023'te karşı karşıya geldikleri maçta 2-1 mağlup etmişti.
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