CANLI ANLATIM: İstanbulspor 1-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 18:59
CANLI ANLATIM: İstanbulspor 1-2 Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip ediyor. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıktı.

Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

Canlı | İstanbulspor 1-2 Beşiktaş

39' | GOL Wout Weghorst, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

26' | GOL Emir Kaan, İstanbulspor'un eşitliği sağlayan golünü kaydetti.

18' Salih Uçan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Muleka ortasını yaptı. Savunmadan seken top kaleci Jensen'de kaldı.

17' Orta alanda yaşanan ikili mücadelede Weghorst, Mehmet Yeşil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

16' Wout Weghorst, sol kanattan hareketlenen N'Koudou'yu tek pasta topla buluşturdu ancak pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

 

15' Beşiktaş rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

8' | GOL Beşiktaş, N'Koudou'nun golü ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER 

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak.

İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.


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