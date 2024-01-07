CANLI ANLATIM: İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:08

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Canlı | İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

47' GOL | Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin 5. golünü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sağ kanatta topu kazanan Mert Müldür ceza sahası içine koşu atan Dzeko'yu topla buluşturdu. Ceza sahası yayında topa gelişine vuran Dzeko topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

45' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

45' Sağ kanatta ön alan baskısıyla rakibini rahatsız eden Mert'in pasında Cengiz sağ kanattan topla uzaktan şansını denedi ve top uzak köşeden ağlara gitti.

44' GOL | Cengiz Ünder, karşılaşmadaki 3. golünü kaydetti.

40' Cengiz sağ kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Dzeko'ya çarptı ve taca çıktı.

39' Fenerbahçe tek toplarla hızlı çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası doğrudan Okan Erdoğan'da kaldı.

37' İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Jackson'un ortasında Demeaco Duhaney'in vuruşu direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

36' İstanbulspor etkili geldi. Bir anda rakip ceza sahası yakınına gelen Ethemi sol kanattan gelen Loshaj'ı topla buluşturmak istedi ancak kaleci Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İstanbulspor kısa pasla çıkmak istedi ancak kaleci Alp'in pasında Mehmet Yeşil topu kontrol edemedi ardından Cengiz'e çarpan top ağlara gitti.

34' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

33' Sağ kanatta defansa yardıma gelen Cengiz dengesini kaybetti. Topu alan Jackson'un ortasında Muammer düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

33' GOL | Muammer Sarıkaya, İstanbulspor'un beraberlik sayısını kaydetti.

30' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol kanattan bir anda hızlanarak giren Tadic pasında Szymanski'yi topla buluşturdu. Szymanski'nin tek topunda İsmail altı pasta topla buluştu ancak pasında savunma topu kornere yolladı.

27' İstanbulspor etkili geldi. Jackson sol kanattan topu sağ kanada çevirdi ve Ndao karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Livakovic topu kornere çeldi.

26' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Crespo rakibi Modestas Vorobjovas'a faul yaptı.

25' Fenerbahçe yine ön alan baskısında kazandığı topla gelmek istedi ancak Tadic'in pası doğrudan kaleci Alp Arda'da kaldı.

24' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak Oosterwolde, Ethemi'ye hava topu mücadelesinde faul yaptı.

23' Fenerbahçe uzun topla etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cengiz, Mert'in pasında topla buluşmak üzereydi ancak savunma topu son anda uzaklaştırdı.

22' Fenerbahçe kendi yarı sahasından tek toplarla çıkmak istedi ancak Crespo yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

20' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz orta düşündü ancak top kaleye yöneldi. Kaleci Alp topu son anda kornere yolladı.

18' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak hava topu mücadelesinde Oosterwolde yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

13' Fenerbahçe bu sefer de sağ kanattan hızlı çıktı ancak Cengiz'in pasında top Dzeko'ya gelmeden hemen önce savunma topu uzaklaştırdı.

12' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıktı ancak Ferdi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

11' Mert Müldür sağ kanattan atağı olgunlaştırmak istedi ancak Florian Loshaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta Szymanski'nin pasında topla buluşan Cengiz topu bekletmeden Dzeko'ya ortaladı ancak Dzeko topa dokunamadı.

8' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıkmak istedi ancak Tadic yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz topla biraz kat ettikten sonra 30 metreden şutunu çekti ve top uzak köşeden ağlara gitti.

6' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geiçren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.