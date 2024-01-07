CANLI ANLATIM: İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Canlı | İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe

80' Loshaj'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

79' Livakovic'in tedavisinin sona ermesinin ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.

78' Livakovic yerden kalkamadı sağlık ekipleri sahada.

77' İstanbulspor sol kanattan etkili geldi ancak Mendy'nin çevirdiği topta Emir, Livakovic'e faul yaptı.

76' İstanbulspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Jackson ve Ethemi giren oyuncular David Sambissa ve Mamadou Mendy.

75' Emre Mor sağ kanattan topla beraber çıkmak istedi ancak Loshaj'ın faulüyle yerde kaldı.

73' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Tadic giren oyuncu King.

69' Fenerbahçe sol kanattan hızlı gelmek istedi ancak Szymanski'nin pasında savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

68' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden giren oyuncular Emre Mor ve Batshuayi çıkan oyuncular Dzeko ve Cengiz.

66' PENALTI KAÇTI | Dusan Tadic'in kullandığı penaltıyı Alp Arda kurtardı.

65' Alp Arda yaptığı penaltının ardından sarı kart gördü.

64' Bir anda kontra atağa çıkan Szymanski boşluktan yararlandı ve ceza sahası içine girdi ve kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi.

61' İstanbulspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Alassane Ndao ve Mehmet Yeşil giren oyuncular Emir Gültekin ve Simon Deli.

60' Savunmaya yardıma gelen Szymanski topu kazandı ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

59' İstanbulspor'da Jackson şansını uzaklardan denedi ancak Livakovic topu rahat kontrol etti.

58' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko ceza sahası içine girdi ve altı pasa topu çevirdi ancak kaleci Alp topu kontrol etti.

57' Jackson ön alanda kazandığı topla sol kanattan gelmek istedi ancak topun kontrolünü sağlayamadı ve top auta çıktı.

55' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

53' Ethemi ön alanda kazandığı topla etkili geldi ancak pasında topla buluşan Jackson'un şutu savunmadan geri döndü.

52' İstanbulspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ali Yaşar giren oyuncu Racine Coly.

51' Crespo savunma arkasına sarkmak isteyen Szymanski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

49' İstanbulspor kontra atağa çıktı. Sol kanattan gelen Ethemi ceza sahası içindeki Jackson'a topu aktarmak istedi ancak Ferdi topu kornere gönderdi.

48' Ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski 25 metre topla beraber geldi ve sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Cengiz'i topla buluşturdu. Cengiz gelen topa gelişine vurdu ve kendisinin 4. golünü attı.

47' GOL | Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin 5. golünü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sağ kanatta topu kazanan Mert Müldür ceza sahası içine koşu atan Dzeko'yu topla buluşturdu. Ceza sahası yayında topa gelişine vuran Dzeko topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

45' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

45' Sağ kanatta ön alan baskısıyla rakibini rahatsız eden Mert'in pasında Cengiz sağ kanattan topla uzaktan şansını denedi ve top uzak köşeden ağlara gitti.

44' GOL | Cengiz Ünder, karşılaşmadaki 3. golünü kaydetti.

40' Cengiz sağ kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Dzeko'ya çarptı ve taca çıktı.

39' Fenerbahçe tek toplarla hızlı çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası doğrudan Okan Erdoğan'da kaldı.

37' İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Jackson'un ortasında Demeaco Duhaney'in vuruşu direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

36' İstanbulspor etkili geldi. Bir anda rakip ceza sahası yakınına gelen Ethemi sol kanattan gelen Loshaj'ı topla buluşturmak istedi ancak kaleci Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İstanbulspor kısa pasla çıkmak istedi ancak kaleci Alp'in pasında Mehmet Yeşil topu kontrol edemedi ardından Cengiz'e çarpan top ağlara gitti.

34' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

33' Sağ kanatta defansa yardıma gelen Cengiz dengesini kaybetti. Topu alan Jackson'un ortasında Muammer düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

33' GOL | Muammer Sarıkaya, İstanbulspor'un beraberlik sayısını kaydetti.

30' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol kanattan bir anda hızlanarak giren Tadic pasında Szymanski'yi topla buluşturdu. Szymanski'nin tek topunda İsmail altı pasta topla buluştu ancak pasında savunma topu kornere yolladı.

27' İstanbulspor etkili geldi. Jackson sol kanattan topu sağ kanada çevirdi ve Ndao karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Livakovic topu kornere çeldi.

26' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Crespo rakibi Modestas Vorobjovas'a faul yaptı.

25' Fenerbahçe yine ön alan baskısında kazandığı topla gelmek istedi ancak Tadic'in pası doğrudan kaleci Alp Arda'da kaldı.

24' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak Oosterwolde, Ethemi'ye hava topu mücadelesinde faul yaptı.

23' Fenerbahçe uzun topla etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cengiz, Mert'in pasında topla buluşmak üzereydi ancak savunma topu son anda uzaklaştırdı.

22' Fenerbahçe kendi yarı sahasından tek toplarla çıkmak istedi ancak Crespo yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

20' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz orta düşündü ancak top kaleye yöneldi. Kaleci Alp topu son anda kornere yolladı.

18' İstanbulspor uzun topla gelmek istedi ancak hava topu mücadelesinde Oosterwolde yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

13' Fenerbahçe bu sefer de sağ kanattan hızlı çıktı ancak Cengiz'in pasında top Dzeko'ya gelmeden hemen önce savunma topu uzaklaştırdı.

12' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıktı ancak Ferdi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

11' Mert Müldür sağ kanattan atağı olgunlaştırmak istedi ancak Florian Loshaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta Szymanski'nin pasında topla buluşan Cengiz topu bekletmeden Dzeko'ya ortaladı ancak Dzeko topa dokunamadı.

8' Fenerbahçe sol kanattan hızlı çıkmak istedi ancak Tadic yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz topla biraz kat ettikten sonra 30 metreden şutunu çekti ve top uzak köşeden ağlara gitti.

6' GOL | Cengiz Ünder, Fenerbahçe'yi öne geiçren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.