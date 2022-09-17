CANLI ANLATIM: İstanbulspor - Beşiktaş
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.
Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak.
İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.
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