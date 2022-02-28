CANLI ANLATIM: Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

28 Şubat 2022 Pazartesi, 18:54

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Canlı | Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe

6' GOL Zajc, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşma başladı.

TARİHTEKİ 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugün 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 gol ile yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLAR



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut



Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha