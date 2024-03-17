CANLI ANLATIM: Kasımpaşa 0-1 Galatasaray

Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:30

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Porozo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno Da Costa

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Canlı | Kasımpaşa 0-1 Galatasaray

30' Kenneth Omeruo, Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Nelsson'un savunma arkasına attığı topta Barış Alper topu kontrol etti ve pasını Mertens'e verdi. Mertens'in sağ kanattan uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray öne geçti.

27' GOL | Dries Mertens, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

24' Porozo sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi fakat top doğrudan auta çıktı.

23' Berkan savunma arkasına sarkan Barış Alper'e pasını gönderdi ancak top Barış'a gelmeden kaleci Gianniotis çıktı ve topu kontrol etti.

22' Da Costa sağ kanattan hareketlenen Hajradinovic'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

21' Kasımpaşa etkili geldi. Yasin'in pasında sol kanattan hareketlenen Ben Ouannes bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Fall'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

19' Haris Hajradinovic sağ kanattan hareketlenen Winck'e pasını verdi ancak kaleci Muslera çıktı ve topu kontrol etti.

18' Barış Alper'in pasında sağ kanattan topla buluşan Kaan bekletmeden ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

17' Yasin'in pasında sol kanattan ceza sahasına giren Da Costa topu içeriye çevirdi ancak Köhn top Fall'a gelmeden uzaklaştırdı.

16' Sağ kanattan topla gelen Winck pasını Gökhan'a verdi. Gökhan'ın gelişine sert vuruşu direkte patladı.

14' Mortadha Ben Ouannes, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Orta alandan topla gelen Mertens sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

12' Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi.

11' Galatasaray penaltı bekledi. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Haris Hajradinovic topu uzaklaştırmak istedi ancak top Gökhan'a çarptı. Galatasaraylı oyuncular şiddetli bir şekilde penaltı itirazında bulundu.

10' Kerem Demirbay'ın pasında sol kanattan hareketlenen Köhn son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunma topu kornere gönderdi.

9' Kerem Aktürkoğlu kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

8' Nelsson sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.

6' Sağ kanattan çalımlarla gelen Barış son çizgiye inip ortasını açtı ancak penaltı noktasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

5' Galatasaray etkili geldi. Köhn'ün kullandığı taç atışında sol kanattan ceza sahasına giren Kerem pasını Kerem Demirbay'a verdi. Kerem'in gelişine vuruşunu kaleci Andreas Gianniotis çıkardı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nuno Da Costa sol kanattan topla geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top savunmadan geri geldi.

3' Barış Alper'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mertens ortasını açtı ancak savunma top Icardi'ye gelmeden topu kornere gönderdi.

2' Mertens sağ kanattan hareketlenen Barış Alper'e pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.