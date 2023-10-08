Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 08.10.2023 - 19:51

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

11'LER

Kasımpaşa

Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy.

Fenerbahçe

Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM | Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

45' GOL | Dusan Tadic. Topu sol taraftan ağlara yolladı.

45' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıktı Dzeko yerde kaldı hakem penaltı dedi.

42' Kasımpaşa sağ kanattan etkili geldi. Claudio Winck ortasında Julien Ngoy topa vuramadı top doğrudan taca çıktı.

34' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can ceza sahasının yayına kadar topla gelip şutunu çekti top üstten auta çıktı.

27' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Kontra atağa çıkan Ferdi Kadıoğlu topu içeriye çevirdi ancak Dzeko'dan önce Kenneth Omeruo topu kornere yolladı.

20' Fenerbahçe sağ kanattan geldi geldi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Edin Dzeko şutunu çekti yine kaleci Andreas Gianniotis pozisyonu kurtardı. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı.

12' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla ilerleyen Ferdi, Tadic ile verkaç yaptı ve karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Andreas Gianniotis topu çıkarmayı başardı.

6' GOL | İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

DEPLASMANLARDA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

KAZANIRSA REKORU EGALE EDECEK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.

Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.