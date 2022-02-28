CANLI ANLATIM: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

28 Şubat 2022 Pazartesi, 18:54

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Canlı | Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

71’ Haris Hajradinovic'in ceza yayı çizgisin üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır sağına giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor.

68' GOL Muleka, Kasımpaşa'nın beraberlik sayısını kaydediyor.

62’ Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Awer Mabil ön direkte topu uzaklaştırıyor.

57' Mortadha Ben Ouanes'in sol kanattan ortasında Serdar Aziz kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

46’ Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başlıyor. Diego Rossi, topla ilerledikten sonra ceza yayı içinden yerden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

36’ Kasımpaşa, beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza alanı içinde topla buluşan Mamadou Fall'ın yerden şutunda kaleci Altay Bayındır sağına giden topu uzanarak çeliyor. Dönen topu iyi takip eden Mortadha Ben Ouanes, altıpasın solundan vuruşunu yapıyor ancak top yan kale direğinden geri dönüyor.

34’ Haris Hajradinovic, uzak mesafeden kaleyi yokluyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

15’ Valentin Eysseric, ceza yayı içinden sağ ayağıyla şutunu çekiyor. Arda Güler'e de çarpan topu kaleci Altay Bayındır soluna giden topu uzanarak kornere çelmeyi başarıyor.

6' GOL Zajc, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşma başladı.

TARİHTEKİ 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugün 38. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 37 maçtan 29'unu Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Kasımpaşa 35 gol ile yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLAR



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut



Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Arda, Berisha