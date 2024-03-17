CANLI ANLATIM: Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 17.03.2024 - 17:32

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Porozo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno Da Costa

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Canlı | Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

68' Sami Uğurlu, 4. hakeme yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.

63' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kerem Aktürkoğlu giren oyuncu Zaha.

62' Mertens sol kanattan savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

61' Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Fall'a pasını gönderdi ancak Muslera çıktı ve topu taca gönderdi.

60' Barış Alper sağ kanattan çalımlarla geldi ve son çizgiye indi ancak ortasını açamadan savunma topu uzaklaştırdı.

58' Ön alanda topu kazanan Aytaç topla kat etti ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

57' GOL | Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın beraberlik sayısını kaydetti.

52' Torreira, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

51' Omeuro sol kanattan hareketlenen Yasin'e uzun pasını gönderdi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

50' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Da Costa orta alandaki Hajradinovic'e pasını verdi. Bir anda boşluk bulan Hajradinovic şutunu çekti fakat top Muslera'da kaldı.

49' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Icardi topu arka direğe doğru gönderdi ve top ağlarla buluştu.

48' GOL | Mauro Icardi Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Nelsson, Da Costa ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi.

44' Haris Hajradinovic sağ kanattan son çizgiye inip topu çevirmek istedi fakat yardımcı hakem topun çıktığını işaret etti.

42' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Winck ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Fall'ın vuruşu direğin yanından auta çıktı.

41' Sol kanatta topla buluşan Icardi oyunun yönünü ters kanada çevirmek istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

39' Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fall çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ancak topu ayağından fazla açtı ve top auta çıktı.

38' Hajradinovic şansını çok uzaklardan denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

36' Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

34' GOL | Kasımpaşa skoru eşitledi.

30' Kenneth Omeruo, Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Nelsson'un savunma arkasına attığı topta Barış Alper topu kontrol etti ve pasını Mertens'e verdi. Mertens'in sağ kanattan uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray öne geçti.

27' GOL | Dries Mertens, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

24' Porozo sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını verdi fakat top doğrudan auta çıktı.

23' Berkan savunma arkasına sarkan Barış Alper'e pasını gönderdi ancak top Barış'a gelmeden kaleci Gianniotis çıktı ve topu kontrol etti.

22' Da Costa sağ kanattan hareketlenen Hajradinovic'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

21' Kasımpaşa etkili geldi. Yasin'in pasında sol kanattan hareketlenen Ben Ouannes bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Fall'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

19' Haris Hajradinovic sağ kanattan hareketlenen Winck'e pasını verdi ancak kaleci Muslera çıktı ve topu kontrol etti.

18' Barış Alper'in pasında sağ kanattan topla buluşan Kaan bekletmeden ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

17' Yasin'in pasında sol kanattan ceza sahasına giren Da Costa topu içeriye çevirdi ancak Köhn top Fall'a gelmeden uzaklaştırdı.

16' Sağ kanattan topla gelen Winck pasını Gökhan'a verdi. Gökhan'ın gelişine sert vuruşu direkte patladı.

14' Mortadha Ben Ouannes, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Orta alandan topla gelen Mertens sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

12' Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi.

11' Galatasaray penaltı bekledi. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Haris Hajradinovic topu uzaklaştırmak istedi ancak top Gökhan'a çarptı. Galatasaraylı oyuncular şiddetli bir şekilde penaltı itirazında bulundu.

10' Kerem Demirbay'ın pasında sol kanattan hareketlenen Köhn son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunma topu kornere gönderdi.

9' Kerem Aktürkoğlu kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

8' Nelsson sol kanattan hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.

6' Sağ kanattan çalımlarla gelen Barış son çizgiye inip ortasını açtı ancak penaltı noktasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

5' Galatasaray etkili geldi. Köhn'ün kullandığı taç atışında sol kanattan ceza sahasına giren Kerem pasını Kerem Demirbay'a verdi. Kerem'in gelişine vuruşunu kaleci Andreas Gianniotis çıkardı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nuno Da Costa sol kanattan topla geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top savunmadan geri geldi.

3' Barış Alper'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mertens ortasını açtı ancak savunma top Icardi'ye gelmeden topu kornere gönderdi.

2' Mertens sağ kanattan hareketlenen Barış Alper'e pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.