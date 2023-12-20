CANLI ANLATIM: Kayserispor 1-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 20.12.2023 - 18:14

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Kayserispor ise topladığı 29 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Canlı | Kayserispor 1-3 Fenerbahçe

50' GOL | Batshuayi Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

49' Sebastian Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor savunması üç hamlede uzaklaştırdı.

48' Rakibinden sıyrılan Ferdi aradan Sebastian Szymanski'yi düşündü ancak Attamah araya girdi. Atağın devamında Fenerbahçe korner kazandı.

47' Fred'in kafayla Tadic'e indirdiği topta Tadic'in tekrar Fred'e pası taca gitti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Savunma arkasına uzun topta Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı topta Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolluyor.

45' GOL | Kemen, farkı 1'e indiren golü kaydediyor.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

41' Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Cengiz Ünder'in tek pasında ceza sahası içinde topu alan Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı.

40' GOL | Batshuayi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

36' Alexander Djiku'nun uzun pasında topu alan Tadic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılamadı. Atağın devamında Ali Karim'i Ferdi'nin ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

35' Miguel Cardoso sol kanatta Osayi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem 'kalk' dedi.

33' Kaleye yakın bölgede topu alan Batshuayi ceza yayı üzerindeki Sebastian Szymanski'ye pasını çevirdi ancak pası hatalı oldu. Fenerbahçe mutlak şansı değerlendiremedi.

32' Olivier Kemen'in pasında sağ kanattan rakiplerini peşine takıp hızla ilerleyen Aylton Boa Morte içeri çevirdi. Livakovic iyi uzanarak topa sahip oldu.

27' Oyun yeniden hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edebilecek.

26' Kayserispor'da Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

25' Sağ kanatta topla buluşan Kemen bekletmeden ortaladı. Ceza sahası içinde topu alan Aylton Boa Morte kaleye şut şansı yakalayamadı.

23' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Aylton Boa Morte'nin son çizgiden ortasında arka direkte topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın volesi kalenin üstünden dışarıya gitti.

22' Sağ kanattan atak geliştiren Kayserispor köşe vuruşu kazandı.

21' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Aylton Boa Morte ceza sahası içinde yerde kaldı. Kayserispor penaltı bekledi.

20' Fred'in savunma arkasına uzun topunda Bilal Bayazit kalesinden ayrılarak Michy Batshuayi'den önce topa dokundu ve tehlikeyi önledi.

19' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması hata yapmadı.

18' Sebastian Szymanski'nin pasında son çizgide içeriye ortalayan Tadic'in topunu kaleci Bilal son anda parmak ucuyla çıkardı.

17' Önce sağına sonra soluna çeken Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu. Top Ali Karimi'den geri döndü.

15' Miguel Cardoso'nun kaleye doğru yerden sert gönderdiği top savunmadan sekip kornere gitti.

14' Miguel Cardoso'nun sol kanattan ortasında top Serdar Aziz'in eline çarptı. Kayserispor serbest vuruş kazandı.

12' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine havalandırdığı topu Kemen kafayla karşıladı.

11' Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşu Livakovic çift yumrukla uzaklaştırdı.

9' Fred'in pasında ceza sahası önünde topu alan Cengiz Ünder yüzünü kaleye dönüp sağ ayağıyla vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

8' GOL | Cengiz Ünder Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

5' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı kalktı.

3' Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi topu direğin dibinden dışarıya yolladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

45. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

KAYSERİ'DE 23. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.