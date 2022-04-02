CANLI ANLATIM: Kayserispor 0-0 Fenerbahçe

02 Nisan 2022 Cumartesi, 14:55

Canlı | Kayserispor 0-0 Fenerbahçe

11' Diego Rossi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda top Majid Hosseini'den geri dönüyor.

5' Gustavo Campanharo'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta Filip Novak'a çarpan top kornere çıkıyor.

3' İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan kulladığı serbest vuruşta Serdar Dursun altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta çıkıyor.

1' Mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE 52. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun