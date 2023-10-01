Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 01.10.2023 - 20:23

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturuyor.

11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-2 Beşiktaş

63' GOL | Kontra atağa çıkan Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Aboubakar 2 rakibini şık bir şekilde geçti ve uzak köşeye topu yolladı.

59' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Rashica ve Masuaku giren oyuncular Ghezzal ve Demir Ege.

55' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ilk başta Aboubakar'a yaptığı hareketten sonrasında topa vurmasından dolayı ard arda 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı.

53' Beşiktaş'ta Masuaku rakibe Oğulcan'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

51' Konyaspor gole yaklaştı. Moreno'nun ortasında Oğulcan vuruşu yaptı. Ersin topu kurtardı.

47' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka, Adil'i geçemedi.

45' GOL | Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı topu kendi ağlarına yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

42' Amartey, Oğulcan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

37' Beşiktaş gole yaklaştı. Rosier'in ortasında arka direkte Muleka topla buluştu ancak vuruşu auta çıktı.

32' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Hadziahmetovic'in kestiği ortada Zaynutdinov 6 pas içinde topu auta yolladı.

19' Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelen Marlos Moreno'nun sert şutunda Ersin topu zorlukla çıkardı.

17' Beşiktaş'ta Rashica yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Beşiktaş sol kanattan Zaynutdinov ile geldi ancak Uğurcan araya girdi ve topu kornere yolladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor'da ise Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Süper Lig tarihinde 22 kez Konyaspor'un ev sahipliğinde karşılaşan iki takımın müsabakalarında 4 kez Konyaspor, 10 kez Beşiktaş galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.