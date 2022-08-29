CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
CANLI | Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
22' Fenerbahçe'de Enner Valencia, kırmızı kart gördü.
10' Guilherme Sitya'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Amar Rahmanovic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
9' Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Luan Peres ön direkte topu uzaklaştırmayı başarıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.
Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. 19.15'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İşte 11'ler...
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir Zymer, Muric, Amar, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Rossi
Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı.
Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.
Eksikler
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.
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