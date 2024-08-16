CANLI ANLATIM: Konyaspor - Galatasaray CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:06
CANLI ANLATIM: Konyaspor - Galatasaray CANLI YAYIN
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Icardi. 


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