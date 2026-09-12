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CANLI ANLATIM: Konyaspor - Trabzonspor - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

CANLI ANLATIM: Konyaspor - Trabzonspor - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

12.09.2026 19:07:00
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Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Konyaspor - Trabzonspor - 2026-2027 sezonu Süper Lig 5. haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Savic Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.

CANLI ANLATIM | Konyaspor 1-0 Trabzonspor

2' GOOOLLL!!! Konyaspor, Toth ile karşılaşmada 1-0 öne geçti! Hızlı hücuma çıkan Konyaspor'da Muleka sol kanatta koşu atan Goncalves'e pas attı. Topu kontrol edip takım arkadaşını bekleyen Goncalves, ceza sahası çizgisine gelen Toth'a pas attı. Rakibini çalımlayan Toth, Onana'nın solundan topu ağlara gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #konyaspor

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