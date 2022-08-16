CANLI ANLATIM: Kopenhag 2-1 Trabzonspor

16 Ağustos 2022 Salı, 21:07

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Parken Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Canlı | Kopenhag 2-1 Trabzonspor

79' Trabzonspor'da Bakasetas, skoru 2-1'e getiren golü kaydediyor

67' Ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına Anastasios Bakasetas geçiyor. Anastasios Bakasetas doğrudan kaleye gönderiyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

52' Sol kanatta Djaniny'le gelişen Trabzonspor hücumunda, Djaniny topu ceza sahasına ortalıyor. Abdülkadir Ömür müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

48' | GOL Sağ kanatta kazanılan korneri Pep Biel ön direğe ortalıyor. Ön direkte iyi yükselen Denis Vavro kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderiyor. Arka direkte Lukas Lerager bekletmeden vuruyor ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydediyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor.

39' Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakon Haraldsson şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

31' Sol kanatta Victor Kristiansen'le hızlı gelişen Kopenhag hücumunda, Victor Kristiansen ceza sahasına yerden ortalıyor. Arka direkte Hakon Haraldsson vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

22' Sol kanatta Hakon Haraldsson'la gelişen tehlikeli hücumda, Hakon Haraldsson son çizgiye iniyor ve ceza sahasına çeviriyor. Savunmamız topu uzaklaştıramıyor ve top ceza sahası ön çizgisinde Rasmus Falk'un önünde kalıyor. Rasmus Falk gelişine vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topa rahat bir şekilde sahip oluyor.

9' | GOL Sol kanatta tehlikeli gelişen hücumda Rasmus Falk ceza sahasına sokuluyor. Kale önünde savunma arkasına sarkan Viktor Claesson'a yerden düzgün bir pas gönderiyor. Viktor Claesson bekletmeden vuruşunu yapıyor ve takımını öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Calesson, Zeca, Lerager, Biel, Haraldsson, Falk, Kristiansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.