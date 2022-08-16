CANLI ANLATIM: Kopenhag 0-0 Trabzonspor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag karşısına çıkıyor. Mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 21:07
CANLI ANLATIM: Kopenhag 0-0 Trabzonspor
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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavililer, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Parken Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Canlı | Kopenhag 0-0 Trabzonspor

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Calesson, Zeca, Lerager, Biel, Haraldsson, Falk, Kristiansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.


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