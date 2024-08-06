CANLI ANLATIM: Lille - Fenerbahçe

Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:22

Güncelleme: 06.08.2024 - 20:22

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Du Hainaut Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönetecek.

İLK 11'LER

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmai, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Lille mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

AVRUPA’DA 273. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

FENERBAHÇE’NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı. Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.