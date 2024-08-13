CANLI ANLATIM: Lille - Fenerbahçe CANLI YAYIN
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.
İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.
Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David.
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