CANLI ANLATIM: Lugano 1-0 Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşıyor. Saat 21:30'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Thun Stadı'nda oynanan ve TSİ 21.30'da başlayan müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetiyor. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapıyor.
İLK 11'LER
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda.
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Krunic, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko.
Canlı | Lugano 1-0 Fenerbahçe
33' Dzeko'nun sağ kanattan ortasında savunma topu Fenerbahçeli oyunculardan önce karşıladı.
32' Sağ kanattan hızlı gelen Osayi penaltı noktası üzerine çevirdi. Antonios Papadopoulos topu taca yolladı.
31' Ceza sahası içinde topla buluşan Fred plaseyle köşeyi düşündü. Kaleci gole izin vermedi.
29' Edin Dzeko'yu formasından çeken Ayman El Wafi sarı kart gördü.
28' Milton Valenzuela'nın sol kanattan ortasında savunma topu engelledi.
27' Tadic'in ceza sahası içine koşu yapan Osayi'ye pası çok hızlı. Savunma araya girdi.
22' Milton Valenzuela hızlı çıkmak isterken aradan pasını verdi ancak top Çağlar Söyüncü'de kaldı.
21' Sebastian Szymanski baskısıyla Antonios Papadopoulos'a pas yapma fırsatı tanımadı. Lugano topu ön alana çıkarmakta zorlanıyor.
18' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.
15' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunu savunma ön direkte karşıladı.
14' Tadic'in pasında ceza sahası içine giren Osayi penaltı noktasına doğru çevirmek istedi. Top savunmadan kornere gitti.
13' Sol kanattan gelişen Lugano atağında Fred araya girerek topu kaptı.
12' Hızlı çıkan Lugano'da Valenzuela sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Oosterwolde topa ayak koyarak kritik bir müdahalede bulundu.
8' Kalabalık gelen Lugano'da temsilcimiz Fenerbahçe'de savunma iyi yerleşince olası tehlikeyi önledi.
7' Orta alanda topu alan Tadic yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Karar faul.
5' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
4' GOL | Lugano, El Wafi'nin golü ile öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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