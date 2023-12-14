CANLI ANLATIM: Lugano - Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.
Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.
11'LER
Lugano XI: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar.
Beşiktaş XI: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK
Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.
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