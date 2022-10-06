CANLI ANLATIM: Monaco 1-0 Trabzonspor

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:35

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşıyor.

II. Louis Stadyumu'nda TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Giorgi Kruashvili yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia.

Canlı | Monaco 1-0 Trabzonspor

31' Monaco'da Breel Embolo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

30' Trabzonspor'da Umut Bozok ısınmaya başladı.

28' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

27' Soldan Caio Henrique'nin içeriye çevirdiği topu Youssouf Fofana arkasındaki Wissam Ben Yedder'e bıraktı. O bölgede Trabzonspor savunması araya girdi.

26' Aleksandr Golovin'in içeriye gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Camara tamamlamak istedi. Top farklı şekilde auta gitti.

25' Monaco'da tek topla ceza sahasına giren Mohamed Camara çaprazdan vuruşunu yaptı. Uğurcan topu kornere çeldi.

24' Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Breel Embolo vurdu. Üst direğe çarpan top dışarıya gitti.

23' Monaco'da sağdan Vanderson ceza sahasına girmek istedi ama Eren Elmalı o bölgede kademeye girdi ve rakibine fırsat tanımadı.

22' Monaco'da Vanderson, Bardhi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

20' Yusuf Yazıcı, ceza sahası içinden sol ayağıyla vurdu. kaleci Alexander Nuebel gole izin vermedi.

19' Sağdan Krepin Diatta topu yerden içeri çevirdi. Hamsik'e çarpan top kalecinin kucağında kaldı.

15' Embolo soldan ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla içeriye çevirdi. Ben Yedder'in ön direkte yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.

14' GOL | Monaco, Ben Yedder'in attığı golle 1-0 öne geçti.

11' KIRMIZI KART | Gürcü hakem, Maxi Gomez'in rakibine tekme attığı gerekçesiyle Uruguaylı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

4' Trabzonspor'da Stefano Denswil, ceza yayı içerisinde Embolo'yu düşürdü. Hakem sarı kartını gösterdi.

3' Monaco'da savunma arkasına atılan topa Breel Embolo hareketlendi. Savunma araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez.

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

1141 günlük galibiyet hasreti

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gündür galibiyet hasreti çekiyor.

Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

AVRUPA'DA 144. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 144. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 143 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 182 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 198 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 89, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

UEFA'DA 90. MAÇ

Trabzonspor, Monaco takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 89 maçın 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 müsabakada berabere kalan Karadeniz ekibi, 33 karşılaşmada ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 120 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 123 gol gördü.

BORDO-MAVİLİLERİN ZAFERLERİ

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 143 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.