CANLI ANLATIM: Nordsjaelland - Fenerbahçe

Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:01

Güncelleme: 30.11.2023 - 22:01

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda. Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı

Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor. Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE 11'LER

Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Oosterwolde, Kent, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi.