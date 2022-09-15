CANLI ANLATIM: Rennes 0-0 Fenerbahçe

15 Eylül 2022 Perşembe, 20:52

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor.

Canlı | Rennes 0-0 Fenerbahçe

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sağdan Martin Terrier'in ortasını ceza sahası içinde Lovro Majer kontrol edemedi.

45' Maçın hakemi ilk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave etti.

44' Sağ çaprazda boş pozisyonda topla buluşan Joshua King, pas atacak arkadaşını bulamayınca kaleyi denedi ama top üstten auta gitti.

37' Soldan Joshua King, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girmek istedi ama Joe Rodon izin vermedi.

36' Amine Gouiri'nin ön direğe gönderdiği köşe vuruşu Hamari Traore'den dışarı çıktı, aut.

35' Martin Terrier soldan ceza sahasına girip ortasını yapmak istedi, Osayi araya girdi. Korner.

35' Lovro Majer, İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı.

34' Sağdan İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği topu Mandanda uzaklaştırdı.

33' Michy Batshuayi'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Meling kornere çeldi.

32' Savunma arkasına atılan topta Benjamin Bourigeaud Peres'den sıyrılıp karşı karşıya kalmak istedi ama Peres'den geçit yok.

31' Joe Rodon'ın savunma arkasına sarkan Kamaldeen Sulemana'ya gönderdiği topu kalecimiz Altay çıktı ve topu aldı.

30' Hızlı hücum şansında King rakibi Joe Rodon'ı faul yaptı.

29' Fenerbahçe topun kontrolünü elinde bulunduruyor.

27' GOL İPTAL! İrfan Can'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Birger Meling'i geçemedi ve top kaybı geldi.

18' Martin Terrier orta alanda Luan Peres'i formasından çekti. Top bizde.

17' Ceza sahası yakınlarında kazandığımız serbest vuruşta İrfan Can ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

15' Rennes gole yaklaştı. Martin Terrier'in arka direğe gönderdiği topa Amine Gouiri'nin vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında da pozisyon için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

14' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gustavo Henrique'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

13' Soldan ceza sahasına giren Lincoln ceza sahasına göndermek istedi ama savunma araya girdi, korner.

12' Soldan Lincoln, savunma arkasına sarkan Batshuayi'yi düşündü ama savunma araya girdi.

10' İrfan Can, sağdan hareketlenen Osayi Samuel'i topla buluşturmak istedi ama Rennes savunması araya girdi.

9' İrfan Can soldan hareketlenen King'i düşündü ama top hızlı.

7' Jorge Jesus kenarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

6' Soldan Lincoln'ün ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

5' Osayi Samuel'in ceza sahası içine gönderdiği topu savunma karşıladı.

4' Kendi yarı alanımızda hazırlık pasları yapıyoruz. Ön alanda baskıları var.

2' İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği topa King hareketlendi ama savunmanın kontrolünde top auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Lincoln, İrfan Can, King, Batshuayi

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Ugochukwu, Bourigeaud, Majer, Gouiri, Sulemana, Terrier

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

248. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.

KUPA 2'DE 130. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.