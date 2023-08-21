CANLI ANLATIM: Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 21.08.2023 - 20:04

Güncelleme: 21.08.2023 - 21:25

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Taylan, Schindler, Emre Kılınç, Ntcham, Bola, Laura, Fofana.

Canlı | Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

20' Cengiz'in ortasında topla buluşan Dzeko ceza yayından dönerek vuruşu çok uzak farkla dışarı gitti.

13' Mert Hakan Yandaş'ın Samsunspor yarı sahasaında Kingsley Schindler'a faulu sonrası oyun durdu.

11' Emre Kılınç'ın ara pasında arkaya koşu atan Fofana kaleci İrfan Can'ı da geçti çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10' Tadic'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye gitti. Okan Koçuk topu uzaklaştırdı.

9' Mert Hakan'ın pasında hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun çevirdiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

7' Olivier Ntcham'ın ceza sahası dışından etkili şutu az farkla dışarı çıktı.

5' Sol kanattan kısa paslarla gelen Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

4' Tadic orta alanda topu kontrol etmek isterken top taça çıktı.

3' Sol kanattan Fofana etkili bir orta açtı fakat Laura dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

RESMİ MAÇLARDA YENİLMEDİ

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.

Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.

DOKUZ EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.