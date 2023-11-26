CANLI ANLATIM: Samsunspor 1-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:03

Güncelleme: 26.11.2023 - 16:48

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Onur, Cenk, Muleka.

Canlı | Samsunspor 1-1 Beşiktaş

45' Orta alanda Muleka yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncu Lubomir Satka sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

42' Gedson'un Rosier'e verdiği pasta araya giren Emre Kılınç yerde kaldı. Rosier sarı kart görüyor.

36' Orta alanda Alex Oxlade-Chamberlain'in pasında topu alan Muleka kaleyi düşündü. Soner'e çarpan top kornere gitti.

35' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser'in yerine Kingsley Schindler oyuna dahil oldu.

35' Uzak mesafeden kaleyi düşünen Chamberlain'in şutu dışarı gitti.

33' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser yerde kaldı, oyuna devam edemeyecek.

32' Siyah-beyazlılarda Omar Colley, Marius Mouandilmadji'nin müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

30' Kontradan gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın savunma arkasına attığı pasta Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert'ten döndü. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

29' Beşiktaş'ta Colley hafif bir sakatlık yaşıyor.

28' Orta alanda Amir Hadziahmetovic'in yaptığı harekete hakem faul dedi.

25' Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu.

25' GOL | Samsunspor, Mouandilmadji'nin golü ile beraberliği yakalıyor.

19' Hızlı paslarla ceza sahası içine giren Samsunspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Carlo Holse, Mert'i geçemedi.

17' Topun başına gelen Cenk Tosun'un vuruşu Okan Koçuk kurtardı. Okan'dan dönen topu tamamlayan Cenk, skoru 1-0 yaptı.

17' GOL | Cenk Tosun, penaltıdan seken topu tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor.

6' Beşiktaş'ta hücuma çıkmak isteyen Muleka yerde kaldı, oyun devam etti.

5' Gedson'un kaptırdığı topta hızlı gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın sol çaprazdan şutu kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

3' Orta alanda Chamberlain'in getirdiği topta Onur Bulut içeriye çevirdi. Savunmanın ters dokunuşuyla ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2' Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada.

1' Orta alandan hızlı gelen Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert Günok'ta kaldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

SAMSUNSPOR'UN SON DURUMU

Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, haftaya 8 puanla 19. sırada girdi.

Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Markus Gisdol, Beşiktaş müsabakasında takımının başında yer alamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan futbolcular Zeki Yavru ve Landry Dimata'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmadı.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN SIKINTISI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.

SÜPER LİG'DE 61. MAÇ

Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 97 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 57 gol kaydetti.

İki takım, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

BEŞİKTAŞ, SAMSUN'DA ÜSTÜN!

İki takım arasında Samsun'da yapılan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Yılport Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 43, Karadeniz ekibi de 32 gol attı.

Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme müsabakasını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

TARİHE GEÇEN MAÇ!

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.

Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.