Yayınlanma: 02.02.2024 - 19:19

Güncelleme: 02.02.2024 - 20:27

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.

GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Van Drongelen, Taylan, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Ercan Kara.

Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.

CANLI ANLATIM | Samsunspor 0-2 Galatasaray

21' Zeki'nin ceza yayına doğru çıkardığı pasta Ntcham'ın vuruşunu Muslera tek eliyle kurtardı. Dönen topta Emre Kılınç'ın şutu Davinson Sanchez'den döndü.

19' Ntcham'ın sol kanattan ortaladığı topa hiçbir Samsunsporlu topa dokunamadı. Atağın devamında sağ kanattan Zeki Yavru ortaladı. Taylan'ın kafa vuruşu Muslera şık şekilde kontrol etti.

11' GOL | Barış Alper ile Galatasaray 2-0 öne geçti! Dries Mertens'in ceza sahası içine yüksek pasında Barış Alper kaleci Okan'ı geçip dar açıdan vurdu. Ağlara giden topla durum 2-0 oldu.

5' GOL | Galatasaray, Nelsson ile 1-0 öne geçti! Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Mauro Icardi'nin kafayla arkaya aşırttığı topta Nelsson'un kafa vuruşu ağlara gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.