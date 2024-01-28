CANLI ANLATIM: Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:52

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kvet, Hakan, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Salih, Demir Ege, Gedson, Rashica, Ghezzal, Cenk.

Canlı | Sivasspor 1-0 Beşiktaş

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

44' Beşiktaş'ta çabuk çıkan Gedson Fernandes hızla ilerlerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

43' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Baktiyor Zaynutdinov'un vuruşu kaleyi bulmadı.

42' Milot Rashica'nun sol kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

41' Ceza sahası dışında topu alan Rey Manaj sol ayağıyla kaleyi denedi. Ersin uzaktan gelen şutta bu kez hata yapmadı.

39' Gedson Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunu Hakan Arslan ön direkte karşıladı.

38' Baktiyor Zaynutdinov'un son çizgiden ortalamak istediği top Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

37' Emrah Başsan'ın uzaklardan kaleyi şut çok etkisiz. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

36' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Demir Ege sarı kart gördü.

35' Sol kanatta topu alan Rashica sağına çekip kaleye vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

34' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal orta alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

32' Gedson Fernandes'in sağ kanattan yaptığı ortada yan hakem topun dışarıdan oyun alanı içerisine döndüğünü işaret etti.

31' Samba Camara'nın ceza sahası içine yükselttiği topta Hakan Arslan'ın kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti. Aut.

27' Omar Colley'in tedavisi tamamlandı. Gambiyalı oyuncu oyuna devam edebilecek.

26' Beşiktaş'ta Omar Colley kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyun alanında.

25' Sağ kanada atılan uzun topta Murat Paluli topu içeriye çeviremedi.

24' Modou Barrow'un ara pasında ceza sahası içine sarkan Rey Manaj'ın şutunu Omar Colley yere düştüğü sırada kafasıyla blokladı.

23' Ali Şansalan, Sivasspor'da Hakan Arslan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi.

21' PENALTI İPTAL | Ali Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi. Sivasspor, hakem atışıyla maça başlayacak.

20' VAR İNCELEMESİ | Hakem Ali Şanşalan, pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

19' Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi.

18' PENALTI | Beşiktaş, Salih Uçan ile penaltı kazandı.

7' Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

6' GOL | Rey Manaj, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

8 FUTBOLCU EKSİK

Beşiktaş'ta 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

COLLEY VE AMARTEY DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

SİVASSPOR'DA SON DURUM

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.