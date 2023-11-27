CANLI ANLATIM: Sivasspor 1-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
11'LER
Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, Emrah Başsan, Manaj.
Trabzonspor XI: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.
CANLI ANLATIM | Sivasspor 1-0 Trabzonspor
15' Rakibinden topu kurtaran Pepe kaleyi cepheden gören yerden vurdu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
12' Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Onuachu penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı.
7' KALECİ MUHAMMET! Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Rey Manaj ceza sahası içinde dönüp vurdu. Top kaleci Muhammet'te kaldı.
5' GOL | Savunmasından hızlı çıkan Sivasspor'da Saiz kendi getirdiği topta sağına çekip ceza sahası dışından çok sert vurdu. Falso alan top Muhammet Taha Tepe'nin uzanamadığı yerden ağlara gitti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.
SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA
Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
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