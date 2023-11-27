CANLI ANLATIM: Sivasspor 1-0 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:06
CANLI ANLATIM: Sivasspor 1-0 Trabzonspor
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

11'LER

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, Emrah Başsan, Manaj.

Trabzonspor XI: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

CANLI ANLATIM | Sivasspor 1-0 Trabzonspor

15' Rakibinden topu kurtaran Pepe kaleyi cepheden gören yerden vurdu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

12' Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Onuachu penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı.

7' KALECİ MUHAMMET! Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Rey Manaj ceza sahası içinde dönüp vurdu. Top kaleci Muhammet'te kaldı.

5' GOL | Savunmasından hızlı çıkan Sivasspor'da Saiz kendi getirdiği topta sağına çekip ceza sahası dışından çok sert vurdu. Falso alan top Muhammet Taha Tepe'nin uzanamadığı yerden ağlara gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


trabzonspor Sivasspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor ile yolları ayırmıştı: Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor ile yolları ayırmıştı: Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!
Abdullah Avcı'dan iç transfer planlaması: Trabzonspor'da 7 isim için ayrılık kararı alındı

Abdullah Avcı'dan iç transfer planlaması: Trabzonspor'da 7 isim için ayrılık kararı alındı
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Trabzonspor'un eski yıldızı geri dönebilir!

Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Trabzonspor'un eski yıldızı geri dönebilir!

En Çok Okunan Haberler