Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:06

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:54

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

11'LER

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak Kapacak, Saiz, Emrah Başsan, Manaj.

Trabzonspor XI: Muhammet Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

CANLI ANLATIM | Sivasspor 3-3 Trabzonspor

90' Sivasspor'da Yunus Emre Konak ve Emrah Başsan oyundan alındı. Oyuna giren isimler N'Jie ile Roman Kvet oldu.

88' KALECİ! Pepe'nin pasında sağ çaprazdan kaleyi deneyen Trezeguet, Ali Şaşal'ı geçemedi.

84' Emrah Başsan'ın ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunu Muhammet rahat bir şekilde kontrol etti.

77' GOL | Karşılaşmanın hakemi pozisyon incelendikten sonra GOL kararını verdi. Trabzonspor, Trezeguet ile eşitliği yakaladı. Skor 3-3!

76' Trabzonspor golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

74' Trabzonspor'da Visca ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Enis Destan ile Bardhi oyuna dahil oldu.

69' Volkan Bayarslan, itirazlarda bulunan Batista Mendy ve Emrah Başsan'a sarı kart gösterdi.

67' GOL | Sivasspor kaptığı topta çok hızlı çıktı. Orta alanda topu alan Manaj hızla ceza sahasına yöneldi. Ceza yayı üzerinden harika bir vuruş yapan Manaj, kaleci Muhammet'i avlayarak takımını öne geçirdi.

61' AUT! Visca'nın sağ kanattan ortasına iyi hareketlenen Onuachu'nun kafa vuruşu oyun alanının dışında.

58' Sol çaprazda Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında Sivasspor savunması Onuachu'dan önce topa dokunarak tehlikeyi önledi.

51' DİREKTEN DÖNDÜ! Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Rey Manaj'ın sert kafa vuruşu yan direkten döndü.

45' GOL | İyi paslarla gelen Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahası içi sağ çaprazından içeriye çevirdi. Onuachu tek dokunuşla topu köşeye yolladı

41' TEHLİKE! Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural, sağ kanattaki arkadaşına pas atmak istediği anda Trezeguet araya girdi ancak Mısırlı futbolcu topu kontrol edemeyince Ali Şaşal topa sahip oldu.

40' Trabzonspor'da Rayyan Baniya'nın yerine Trezeguet oyuna dahil oldu.

39' GOL | Visca'nın pasında ceza yayı üzerinde topu alan Pepe kaleyi karşısına alıp çok şık bir ayak içiyle topu ağlara yolladı.

37' Trabzonspor etkili geldi. Eren Elmalı'nın sol kanattan getirip ceza sahası içindeki Pepe'ye verdiği pasta Pepe'nin vuruşu uzak farkla dışarıya gitti.

26' DİREK! Sağ çaprazdan içeriye giren Pepe kaleye vurdu. Savunmaya çarpan top direkten kornere gitti.

20' GOL | Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Rey Manaj'ın kafa vuruşunu Muhammet kurtardı. Dönen topa tekrar vuran Manaj fileleri havalandırdı.

15' Rakibinden topu kurtaran Pepe kaleyi cepheden gören yerden vurdu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

12' Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Onuachu penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı.

7' KALECİ MUHAMMET! Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Rey Manaj ceza sahası içinde dönüp vurdu. Top kaleci Muhammet'te kaldı.

5' GOL | Savunmasından hızlı çıkan Sivasspor'da Saiz kendi getirdiği topta sağına çekip ceza sahası dışından çok sert vurdu. Falso alan top Muhammet Taha Tepe'nin uzanamadığı yerden ağlara gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.