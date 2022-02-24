CANLI ANLATIM: Slavia Prag - Fenerbahçe (23.00)
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'a konuk oluyor. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
AVRUPA KUPALARINDA 240. MAÇ
Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.
İLK 11'LER
Slavia Prag: Mandous; Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley; Traore, Holes; Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor
Fenerbahçe: Altay; Osayi-Samuel, Serdar, Tisserand, Szalai; Sosa, Mert Hakan; Valencia, Pelkas, Ferdi; Serdar
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