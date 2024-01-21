Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 19:06

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Galatasaray

4' Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan açtığı ortada Victor Nelsson, Enis Destan'dan önce topu karşıladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.