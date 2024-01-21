CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Galatasaray
4' Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan açtığı ortada Victor Nelsson, Enis Destan'dan önce topu karşıladı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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