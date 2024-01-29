Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 20:12

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapıyor. Maç BeIN Sports 2'den naklen yayımlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nanu Da Costa.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa

10' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topu kazanan Claudio Winck ortasında Haris Hajradinovic'i buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşu Fernandez'den geri döndü.

6' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan topu arkaya aşırdı ancak Mendy şutunu çekemeden savunma araya girdi.

3' Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Baniya vuruşu yapamadan kaleci Ali topu tokatladı.

2' Visca sağ kanattan topla birlikte hızlı çıktı ve ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük geldi.